Природные условия и ресурсы Турции и Индонезии

География
Природные условия и ресурсы Турции и Индонезии
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Индонезия находится вблизи экватора, поэтому там теплый, экваториальный климат. В Турции преобладает субтропический средиземноморский климат, в направлении с запада на восток становится более засушливым.
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