За две недели слониха и слоненок сьели 42ц корма.Сколько корма в день нужно каждому из них,если слоненок сьел за это время 630 кг?орт

Математика

За две недели слониха и слоненок сьели 42ц корма.Сколько корма в день нужно каждому из них,если слоненок сьел за это время 630 кг?орт

Автор: Гость