За две недели слониха и слоненок сьели 42ц корма.Сколько корма в день нужно каждому из них,если слоненок сьел за это время 630 кг?орт
Математика
За две недели слониха и слоненок сьели 42ц корма.Сколько корма в день нужно каждому из них,если слоненок сьел за это время 630 кг?орт
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
630:14=45 кг в день ест слоненок. 42000-630=41370кг - за 2 недели съела слониха. 41370:14=2955 кг в день ест слониха
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