Периметр равнобедренного триугольника равен 15,6 см его основание больше боковой стороны на 3 см найдите стороны треугольника

Геометрия

Периметр равнобедренного триугольника равен 15,6 см его основание больше боковой стороны на 3 см найдите стороны треугольника

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