Периметр равнобедренного триугольника равен 15,6 см его основание больше боковой стороны на 3 см найдите стороны треугольника
Геометрия
Периметр равнобедренного триугольника равен 15,6 см его основание больше боковой стороны на 3 см найдите стороны треугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: р/б треугольник;P=15,6 см. Найти:Все стороны Решение:Если треугольник р/б,значит 2 его стороны равны(признак р/б треугольника). Сост. ур-нение: Х-боковая сторона X+3-основание Х+(Х+3)=15,6 см 2х+3=15,6 см 2х=15,6-3 см 2x=12,6 cм х=6,3 см-это 2 боковые стороны. 6,3+2=8,3 см-основание
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