Приведите факты, подтверждающие что Русь при Ярославе превратилась в поистине Ев??опейскую

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Ярослав Мудрый. В 1036 году он объединил все славянские племена под своей властью. Ликвидировал набеги со стороны печенегов. Династическими браками укрепил дружбу с Францией, Норвегией и Венгрией. Так же он создал первый общерусский свод законов " Русская правда". Время его правления называют "Расцветом Древнерусского гос-ва."