Все ученики которые учатся в первую смену приходят в школу в 8 часов. сережа учитмся в первую смену. когда приходит в школу сережа

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Все ученики которые учатся в первую смену приходят в школу в 8 часов. сережа учитмся в первую смену. когда приходит в школу сережа

Автор: Гость