Допоможіть решить задачу На чотири однакові светри потрібно 20 мотків вовни.На кофту витрачається на 1 моток вовни більше,ніж на светр.Скільки потрібно мотків вовни на сім таких кофт?

Математика

Допоможіть решить задачу На чотири однакові светри потрібно 20 мотків вовни.На кофту витрачається на 1 моток вовни більше,ніж на светр.Скільки потрібно мотків вовни на сім таких кофт?

Автор: Гость