Допоможіть решить задачу На чотири однакові светри потрібно 20 мотків вовни.На кофту витрачається на 1 моток вовни більше,ніж на светр.Скільки потрібно мотків вовни на сім таких кофт?

Математика
Допоможіть решить задачу На чотири однакові светри потрібно 20 мотків вовни.На кофту витрачається на 1 моток вовни більше,ніж на светр.Скільки потрібно мотків вовни на сім таких кофт?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)20:4=5(м)-вовни витрачається на один светер; 2)5+1=6(м)-вовни витрачається на кофту; 3)6*7=42(м) Відповідь:42 мотка вовни потрібно на сім таких кофт.
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