Вместо одновального иона совершающего круговое движения в магнитном поле ввели одновалентный ион того же элемента как необходимо изменить скорость по сравнения с одновалентным чтобы сила действующая со стороны магнитного поля о...

Физика

Вместо одновального иона совершающего круговое движения в магнитном поле ввели одновалентный ион того же элемента как необходимо изменить скорость по сравнения с одновалентным чтобы сила действующая со стороны магнитного поля осталась неизменной

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