Вместо одновального иона совершающего круговое движения в магнитном поле ввели одновалентный ион того же элемента как необходимо изменить скорость по сравнения с одновалентным чтобы сила действующая со стороны магнитного поля о...
Физика
Вместо одновального иона совершающего круговое движения в магнитном поле ввели одновалентный ион того же элемента как необходимо изменить скорость по сравнения с одновалентным чтобы сила действующая со стороны магнитного поля осталась неизменной
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
m*v^2/2=q*Um*v^2/R=q*B*vv=q*B*R/mm=2*q*U/v^2=B^2*q*R^2/2Uv=2U/B*Rp=m*v=B*q*R
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Химия
При окислении спирта получили карбоновую одноосновную кислоту для нейтрализации 88 грамм которой потребовалось 237,6 мл 20% раствора КОН, плотность...
Физика
На гладком столе лежит брусок массой m = 2,0 кг. На брусок подействовали силой F = 8,1 Н ?? течении 1,5 с. Найти действующий на брусок импульс силы.