При окислении спирта получили карбоновую одноосновную кислоту для нейтрализации 88 грамм которой потребовалось 237,6 мл 20% раствора КОН, плотность 1,18.

Химия
При окислении спирта получили карбоновую одноосновную кислоту для нейтрализации 88 грамм которой потребовалось 237,6 мл 20% раствора КОН, плотность 1,18.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
RCOOH+KOH=RCOOK+H2O m(раствKOH)=237.6*1.18=280.368г m(KOH)=280.368*0.2=56.073г n(KOH)=1 моль N( RCOOH)=1 моль n=m/M; M (RCOOH)=88г/1=88г/моль  ответ: С3H7COOH
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