При окислении спирта получили карбоновую одноосновную кислоту для нейтрализации 88 грамм которой потребовалось 237,6 мл 20% раствора КОН, плотность 1,18.

Химия

При окислении спирта получили карбоновую одноосновную кислоту для нейтрализации 88 грамм которой потребовалось 237,6 мл 20% раствора КОН, плотность 1,18.

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