Как читаются в этих словах подчеркнутые буквы? впиши знаки транскрипции queen room horse bird

Английский язык
Как читаются в этих словах подчеркнутые буквы? впиши знаки транскрипции queen room horse bird
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
queen room horse bird kwiːn   ruːm   hɔːs  bɜːd
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