Битва на калке причины ход итоги

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Битва на Кальці відбулася наприкінці травня 1223. У ній взяли участь багато руських князів , але через їхні неузгодженні дії вони прирекли себе на пораску. Хід битви був такий: русичі пішли в наступ а монгольські воїни почали ніби то відступати але це був обман. Русичі тримали оборону 3 дні але монголи були набагато сильними . Ця поразка привела до того що, хан Батий знищив Київську Русь.