Сочинение на темему странствия облака

Гость: Гость:

Мое любимое занятие- смотреть в раскрытое окно и наблюдать за самыми разными облаками. Вот и сейчас , я расспахнула окно и любуюсь картиной надвигающейся грозы. Тяжелые, грозовые облака сгущаются на линии горизонта. Они мрачного темно- серого цвета. Вдалеке видно еще несколько небольших светло- серых облаков, уплывающих быстро- быстро из-за сильного порывистого ветра. Слышны раскаты грома , а вот и молния, освещающая фиолетовым оттенком пышные облака. Начался дождь. Облака стали почти черного цвета, они стали словно тени преследовать друг друга, убегая за горизонт. Хорошо, что гроза была недолгой. Вот первые солнечные лучики показались через тучки. Каждое облачко становится все светлее и светлее, пропуская все большее количество солнечных лучей. Облака становятся все легче и ажурней, некоторые из них напоминают смешных , диковинных зверюшек. Вот прошел еще час и облака как бы растворились в небесной синеве.