2 пословицы с союзами ибо,если

Русский язык
2 пословицы с союзами ибо,если
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если батька рыбак, и сын в воду глядит. Не всегда доверяй свою тайну другу, ибо у твоего друга есть тоже друг (это не русская поговорка, но в русских нет упоминания "ибо")
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