Какая малька в рассказе белова

Гость: Гость:

В нем автор говорит нам что Малька была кривоногой собачкой. Ну что она была не породистая и не очень красивая собака ,но это не мешало ей любить своего щенка и не смотря ни на что, не на какие преграды и трудности, она умела заботиться о нем. Я думаю в этом смысл рассказала, любовь животных.