Помогите пожалуйста номер 4,5, заранее спасибо.
Английский язык
Помогите пожалуйста номер 4,5, заранее спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A-Her b-His c-His A4 B1 C3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
От станции мы шли по просеке потом свернули по тропинке к речке перешли мостик и н??правились к лесу. синтаксический разбор.
Другие предметы
Русский язык
География
Какие географические объекты имеют координаты :a}43градуса с. ш. и 79 градуса з.д.; б] 6 градус с.ш. и 61 градус з.д.;в]19 градус ю.ш. и 26 градус ...
Алгебра