Просклонять по падежам дятел, синица, корзина, растение, лист.

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Просклонять по падежам дятел, синица, корзина, растение, лист.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И.п. дятел р.п.дятла д.п. дятлу в.п. дятла т.п. дятлом п.п. о дятле .        и.п. синица р.п синицы д.п. синице в.п. синицу т.п. синицей п.п.о синице и.п. корзина  р.п. корзины д.п. корзине в.п. корзину т. п.корзиной  п.п.  корзине и.п растение р.п. растения д.п. растению в.п. растения  т.п. растением п.п о растение и.п. лист р.п. листа д.п. листу в.п. лист т.п. листом п.п. о листе
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