Какие стебли у мха кукушкин лён

Гость: Гость:

1.Длинные прямые стебли кукушкина льна густо покрыты жесткими удлиненными листочками. 2.На нижней безлистной части ризоиды, собранные в слегка скрученные пучки из тонких бесцветных нитей, состоящих из одного ряда клеток 3. Шипики по краям листа и широкое влагалище у основания, имеющее вид пленки. 4. Спиральное листорасположение