Какие стебли у мха кукушкин лён
Биология
Какие стебли у мха кукушкин лён
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Длинные прямые стебли кукушкина льна густо покрыты жесткими удлиненными листочками. 2.На нижней безлистной части ризоиды, собранные в слегка скрученные пучки из тонких бесцветных нитей, состоящих из одного ряда клеток 3. Шипики по краям листа и широкое влагалище у основания, имеющее вид пленки. 4. Спиральное листорасположение
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