Какие стебли у мха кукушкин лён

Биология
Какие стебли у мха кукушкин лён
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Длинные прямые стебли кукушкина льна густо покрыты жесткими удлиненными листочками.  2.На нижней безлистной части ризоиды, собранные в слегка скрученные пучки из тонких бесцветных нитей, состоящих из одного ряда клеток  3. Шипики по краям листа и широкое влагалище у основания, имеющее вид пленки.  4. Спиральное листорасположение
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