Найдите значение выражения (√62+3)^2

Математика
Найдите значение выражения (√62+3)^2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подкоренное выражение в квадрате равно 62 62+9=71
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