Помогите пожалуйста( ЗАРАНИЕ БЛАГАДАРЮ )

Физика
Помогите пожалуйста( ЗАРАНИЕ БЛАГАДАРЮ )
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А в каком ты классе? просто я этого не прошла ещё
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