-(2-3x)+4(6+x)gt;1 решите неравенство
Алгебра
-(2-3x)+4(6+x)gt;1 решите неравенство
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-(2-3x)+4(6+x)>1 -2+3x+24+4x>1 7x>1-24+2 7x>-21 x>-3
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