Помогите 709 даю 30 балла

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Помогите 709 даю 30 балла
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Некотором. 2)Кто-то. 3)Какие-то. 4)Где-нибудь. 5) Не кто. 6)Какие-то. 7)Несколько. 8)Некоторые. 9)О чем-то.
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