181 номер. Пожалуйста помогите. Заранее спасибо
Математика
181 номер. Пожалуйста помогите. Заранее спасибо
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1)70 2)-5,13 3)6,65 4)-20,19
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