В 1702 году вышла в свет книга "арифметика" Л.Ф.Магницкого энциклопедия математических знаний того времени.М.В.Ломоносов называл эту книгу "вратами своей учености".В каком веке была издана "арифметика"
Математика
В 1702 году вышла в свет книга "арифметика" Л.Ф.Магницкого энциклопедия математических знаний того времени.М.В.Ломоносов называл эту книгу "вратами своей учености".В каком веке была издана "арифметика"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 18 веке!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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