В 1702 году вышла в свет книга "арифметика" Л.Ф.Магницкого энциклопедия математических знаний того времени.М.В.Ломоносов называл эту книгу "вратами своей учености".В каком веке была издана "арифметика"

Математика

В 1702 году вышла в свет книга "арифметика" Л.Ф.Магницкого энциклопедия математических знаний того времени.М.В.Ломоносов называл эту книгу "вратами своей учености".В каком веке была издана "арифметика"

Автор: Гость