За какие нарушения правил игры в баскетбол назначается штрафной бросок ПОМОГИТЕ ??ОЖАЛУЙСТА И Как наказывается нарушение правил "фолы" в пределах штрафной площадки?
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За какие нарушения правил игры в баскетбол назначается штрафной бросок ПОМОГИТЕ ??ОЖАЛУЙСТА И Как наказывается нарушение правил "фолы" в пределах штрафной площадки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) фол в момент броска 2) фол во время ведения мяча 3) фол во время передачи мяча А сами фолы могут быть четырех видов: персональный,технический,неспортивный, дисквалифицирующий.
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