Треугольник с лучем углы ABCK дано : СВ=36см, СК-высота угол АСК=30 градусов
Геометрия
Треугольник с лучем углы ABCK дано : СВ=36см, СК-высота угол АСК=30 градусов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Рассмотрим треугольник САВ Угол А=30 градусов, Угол С = 90 градусов 2) Рассмотрим треугольник САК угол А=30 градусов, т.к. СК - высота значит угол К=90 градусов, отсюда следует что Угол АСК = 60 градусов. Углы АСК и КСВ в сумме дают 90 градусов. Значит КСВ = 30 градусов. Расстояние от точки К до СВ = КН. Рассмотрим треугольник СКН. КН лежит против угла КСН равного 30 градусам, значит КН= 1/2СК СК = 12 см, значит расстояние КН равно 6 см.
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