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График функции у=2,75х+4 это прямая, проходящая через точку у=4 на оси ординат. В общем виде функция прямой у = ах + в. У параллельных прямых коэффициент а одинаков, меняется только значение в. График какой функции параллелен графику функции у=2,75х+4 - это у=2,75х + в, где в - любое число.