Половина моих учеников изучает математику, четверть - музыку, седьмая часть прово??ит время в молчаливом размышление. Добавьте к ним трёх юношей, из которых Теон превосходит своими способностями. Сколько учеников я веду к рожд...

Математика

Половина моих учеников изучает математику, четверть - музыку, седьмая часть прово??ит время в молчаливом размышление. Добавьте к ним трёх юношей, из которых Теон превосходит своими способностями. Сколько учеников я веду к рождению вечной истины?

Автор: Гость