Половина моих учеников изучает математику, четверть - музыку, седьмая часть прово??ит время в молчаливом размышление. Добавьте к ним трёх юношей, из которых Теон превосходит своими способностями. Сколько учеников я веду к рожд...

Математика
Половина моих учеников изучает математику, четверть - музыку, седьмая часть прово??ит время в молчаливом размышление. Добавьте к ним трёх юношей, из которых Теон превосходит своими способностями. Сколько учеников я веду к рождению вечной истины?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Двадцать восемь. 1/2- 14 изучает математику 1/4 - 7 музыку 1/7 - 4 - размышляют плюс еще трое!
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