Чем клетки грибов отличаются от жывотных и растений
Биология
Чем клетки грибов отличаются от жывотных и растений
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Гость:
Тем ,что они могут иметь больше одного ядра до 30 . Клеточная стенка сделана из хитина . Вакуоли отсутствую вовсе .
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