На доске написано натуральное число. Федя приписал к нему 0 тем самым увеличев его на 126
Математика
На доске написано натуральное число. Федя приписал к нему 0 тем самым увеличев его на 126
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Гость:
126+0=126 ответ 126 Странный вопрос...
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