В двух классах 48 учеников.на перемене пошло в столовую 19 учеников с одного класса ?? 21 ученик с другого класса.в классных комнатах учеников осталось поровну.сколько учеников было на уроке в каждом классе?

Математика

В двух классах 48 учеников.на перемене пошло в столовую 19 учеников с одного класса ?? 21 ученик с другого класса.в классных комнатах учеников осталось поровну.сколько учеников было на уроке в каждом классе?

Автор: Гость