В двух классах 48 учеников.на перемене пошло в столовую 19 учеников с одного класса ?? 21 ученик с другого класса.в классных комнатах учеников осталось поровну.сколько учеников было на уроке в каждом классе?
Математика
В двух классах 48 учеников.на перемене пошло в столовую 19 учеников с одного класса ?? 21 ученик с другого класса.в классных комнатах учеников осталось поровну.сколько учеников было на уроке в каждом классе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По 4 ученика в каждом классе
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