2. На поверхность металла падает фотон с энергией 3.5 эВ. Какова максимальная энергия выбитых с поверхности электронов, если известно, что работа выхода электронов из металла 1,5еВ. 3лазерного излучения свет энергия которого ...
Физика
2. На поверхность металла падает фотон с энергией 3.5 эВ. Какова максимальная энергия выбитых с поверхности электронов, если известно, что работа выхода электронов из металла 1,5еВ. 3лазерного излучения свет энергия которого равна ( продолжение на листике ) 4 Кавказ маса фотона , если имеет Помогите !!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5(В) 6(А) 7(В) по формуле Эйнштейна E=A+Eк Eк=E-A=3,5-1.5=2 эВ 8(Г) E=h*v v=E/h=4,5*10^-19/6,63*10^-34=8*10^14Гц 9(А) 10 m=E/c^2=h*v/c^2=6,63*10^-34*5*10^14/9*10^16=3,68*10^-36кг 11) N=E/E1=P*t/E1 E1=h*c/л=6,63*10^-34*3*10^8/0,53*10^-6=3,75*10^-19 Дж N=75*1/3,75*10^-19=2*10^20
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