2. На поверхность металла падает фотон с энергией 3.5 эВ. Какова максимальная энергия выбитых с поверхности электронов, если известно, что работа выхода электронов из металла 1,5еВ. 3лазерного излучения свет энергия которого ...

Физика

2. На поверхность металла падает фотон с энергией 3.5 эВ. Какова максимальная энергия выбитых с поверхности электронов, если известно, что работа выхода электронов из металла 1,5еВ. 3лазерного излучения свет энергия которого равна ( продолжение на листике ) 4 Кавказ маса фотона , если имеет Помогите !!

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