Какой падеж у следующих слов:договоры, шоферы, столяры,маляры, домов, кварталы.
Русский язык
Какой падеж у следующих слов:договоры, шоферы, столяры,маляры, домов, кварталы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Домов - родительный.( чего?) Остальные - именительный.( кто? Что?)
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