Что такое сквозной проем

Литература
Что такое сквозной проем
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проходящее насквозь отверстие 
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