От станции мы шли по просеке потом свернули по тропинке к речке перешли мостик и н??правились к лесу разобрать по синтаксическому разбору времени разобрать разобрать по морфологическому разбору

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От станции мы шли по просеке потом свернули по тропинке к речке перешли мостик и н??правились к лесу разобрать по синтаксическому разбору времени разобрать разобрать по морфологическому разбору

Автор: Гость