От станции мы шли по просеке потом свернули по тропинке к речке перешли мостик и н??правились к лесу разобрать по синтаксическому разбору времени разобрать разобрать по морфологическому разбору
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От станции мы шли по просеке потом свернули по тропинке к речке перешли мостик и н??правились к лесу разобрать по синтаксическому разбору времени разобрать разобрать по морфологическому разбору
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
От станции мы(одной чертой) шли(двумя чертами), потом(наречие) свернули(двумя чертами)
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