Синтаксический разбор предложения: На пороге стеклянной двери, как и в первый ра??, появился Бунин с протянутыми руками, в которых держал наши сочинения, причём не ошибся: Вовке он протянул его книжечку, а мне - мою тетрадь.

Русский язык
Синтаксический разбор предложения: На пороге стеклянной двери, как и в первый ра??, появился Бунин с протянутыми руками, в которых держал наши сочинения, причём не ошибся: Вовке он протянул его книжечку, а мне - мою тетрадь.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
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