Синтаксический разбор предложения: На пороге стеклянной двери, как и в первый ра??, появился Бунин с протянутыми руками, в которых держал наши сочинения, причём не ошибся: Вовке он протянул его книжечку, а мне - мою тетрадь.

Русский язык

Синтаксический разбор предложения: На пороге стеклянной двери, как и в первый ра??, появился Бунин с протянутыми руками, в которых держал наши сочинения, причём не ошибся: Вовке он протянул его книжечку, а мне - мою тетрадь.

Автор: Гость