Пожалуйста помогите Одно из двух положительных чисел на 10 меньше другого. Произведение чисел равно 75. Найдите меньшее число Заранее большое спасибо

Математика

Пожалуйста помогите Одно из двух положительных чисел на 10 меньше другого. Произведение чисел равно 75. Найдите меньшее число Заранее большое спасибо

Автор: Гость