Почему Дениска отдал Мишке одну из книжек?

Литература
Почему Дениска отдал Мишке одну из книжек?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дениска понял, что Мишка расстроен и тоже хочет получить награду.
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