Жить это глагол с личным оканчанием?!

Русский язык
Жить это глагол с личным оканчанием?!
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Автор: Гость
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Гость:
Да проверь по окончаниям
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