Помогите плиз Какие города напишите пж, умоляю!!!!

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Помогите плиз Какие города напишите пж, умоляю!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3. Saint petersburg. 4. Moscow. 5. I want to visit Novgorod, because it will be very interesting and breath taking to fell the atmosphere of this old city.
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