Придумайте рассказ от имени мальчика или девочки посетивших древнюю александрию

Гость: Гость:

Меня зовут Ася! И я побывала в древней Александрии! Надеюсь, такое начала устроит мою семью, они попросили описать это путешествие. Я и опишу, но по-своему. Начнём... Сначала было вообще плохо: интернета нет, машин нет, жизнь жуть какая. Потом меня заставили соскребать жвачку, которую случайно "кто-то" приклеил абсолютно везде. Меня то и дело таскали по каким-то разваливающимся допотопным зданиям с криками:"Ох.. Ах... Какая красота". А про сувениры вообще молчу, как ещё песок никто не вынес? Что поверили? Шутка! Там и инет был, и сауна и просто супер номер в отеле, а какие рисунки, извиняюсь, а какая живопись. Короче всем советую...