Помогите пожалуйста в уравнением 28-19у=34+5(8-у)
Математика
Помогите пожалуйста в уравнением 28-19у=34+5(8-у)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Линейное уравнение. Принцип: право-лево (известное вправо, неизвестное влево, меняя знаки) 28-19у=34+40-5у -19у+5у=34+40-28 -14у=46 у=-13/7
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