Сапожники отремонтировали до обеда 28 пар обуви а после обеда на 16 пар больше чем д?? обеда. поставь к данному условию такой вопрос чтобы задача решадась в одно действие реши задачу

Математика
Сапожники отремонтировали до обеда 28 пар обуви а после обеда на 16 пар больше чем д?? обеда. поставь к данному условию такой вопрос чтобы задача решадась в одно действие реши задачу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сколько пар обуви отремонтировали после обеда? 28+16=44 (пары)
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