Сапожники отремонтировали до обеда 28 пар обуви а после обеда на 16 пар больше чем д?? обеда. поставь к данному условию такой вопрос чтобы задача решадась в одно действие реши задачу

Математика

Сапожники отремонтировали до обеда 28 пар обуви а после обеда на 16 пар больше чем д?? обеда. поставь к данному условию такой вопрос чтобы задача решадась в одно действие реши задачу

Автор: Гость