Математики, друзья мои, мне нужна ваша помощь. Трудная задача, поэтому даю много баллов. С А и B одновременно напротив друг друга выехали два мотоцикла. Первый дошёл до B спустя 2,5 часа со ВСТРЕЧИ С ДРУГИМ. А второй дошёл до ...

Математика

Математики, друзья мои, мне нужна ваша помощь. Трудная задача, поэтому даю много баллов. С А и B одновременно напротив друг друга выехали два мотоцикла. Первый дошёл до B спустя 2,5 часа со ВСТРЕЧИ С ДРУГИМ. А второй дошёл до А спустя 1,6ч. со встречи с первым. Сколько времени потратил каждый из них на дорогу?? По моим решениям x+2,5 первый, а второй x+1,6, дальше решаю все неправильно... По ответу x=2 но мне нужны объяснения.... Если знаете решите.

Автор: Гость