Математики, друзья мои, мне нужна ваша помощь. Трудная задача, поэтому даю много баллов. С А и B одновременно напротив друг друга выехали два мотоцикла. Первый дошёл до B спустя 2,5 часа со ВСТРЕЧИ С ДРУГИМ. А второй дошёл до ...

Математика
Математики, друзья мои, мне нужна ваша помощь. Трудная задача, поэтому даю много баллов. С А и B одновременно напротив друг друга выехали два мотоцикла. Первый дошёл до B спустя 2,5 часа со ВСТРЕЧИ С ДРУГИМ. А второй дошёл до А спустя 1,6ч. со встречи с первым. Сколько времени потратил каждый из них на дорогу?? По моим решениям x+2,5 первый, а второй x+1,6, дальше решаю все неправильно... По ответу x=2 но мне нужны объяснения.... Если знаете решите.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Объясняю скорость первого скорость второго пусть до встречи они потратили х часов  весь путь возьмем за 1 получим первое уравнение первый прошел весь путь за х+2,5 часов а второй за х+1,6  составим еще 2 уравнения решим полученную систему уравнений. решение смотри в файле значит один ехал 4,5 часа,а второй 3,6 часов
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