Математики, друзья мои, мне нужна ваша помощь. Трудная задача, поэтому даю много баллов. С А и B одновременно напротив друг друга выехали два мотоцикла. Первый дошёл до B спустя 2,5 часа со ВСТРЕЧИ С ДРУГИМ. А второй дошёл до ...
Математика
Математики, друзья мои, мне нужна ваша помощь. Трудная задача, поэтому даю много баллов. С А и B одновременно напротив друг друга выехали два мотоцикла. Первый дошёл до B спустя 2,5 часа со ВСТРЕЧИ С ДРУГИМ. А второй дошёл до А спустя 1,6ч. со встречи с первым. Сколько времени потратил каждый из них на дорогу?? По моим решениям x+2,5 первый, а второй x+1,6, дальше решаю все неправильно... По ответу x=2 но мне нужны объяснения.... Если знаете решите.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Объясняю скорость первого скорость второго пусть до встречи они потратили х часов весь путь возьмем за 1 получим первое уравнение первый прошел весь путь за х+2,5 часов а второй за х+1,6 составим еще 2 уравнения решим полученную систему уравнений. решение смотри в файле значит один ехал 4,5 часа,а второй 3,6 часов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Математика
Сапожники отремонтировали до обеда 28 пар обуви,а после обеда на 16 пар больше,чем д?? обеда. Поставь к даному условию такой вопрос,чтобы задача ...