Вариант 2 • 1. Выполните умножение: а) (а - 5) (а - 3); б) (5х + 4) (2х - 1); в) (3р + 2с) (2р + 4с); г) ( b - 2) (b2 + 2b - 3). • 2. Разложите на множители: а) х (х - у) + а (х - у); б) 2а - 2b + са - сb. 3. Упростите ...
Алгебра
Вариант 2 • 1. Выполните умножение: а) (а - 5) (а - 3); б) (5х + 4) (2х - 1); в) (3р + 2с) (2р + 4с); г) ( b - 2) (b2 + 2b - 3). • 2. Разложите на множители: а) х (х - у) + а (х - у); б) 2а - 2b + са - сb. 3. Упростите выражение 0,5х (4х2 - 1) (5х2 + 2). 4. Представьте многочлен в виде произведения: а) 2а - ас - 2с + с2; 6) bx + by - х - у - ах - ау.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) (а-5)(а-3)=а в квадрате минус 3а минус 5а плюс 15=а в квадрате минус 8а плюс 15 б)(5х+4)(2х-1)=10х в квадрате минус 5х плюс 8х-4=10х в квадрате плюс 3х-4 в) (3р+2с)(2р+4с)=6р в квадрате плюс 12рс плюс 4рс плюс 8с в квадрате=14р в квадрате плюс 16рс
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