Трое мальчиков решили сообща купить игрушечный вертолет но одного из них не было ?? собой денег один из его товарищ оплатил 12 руб. второй 18 руб. в тот же вечер Он отдал Им 10 руб. как надо разделить эти деньги
Математика
Трое мальчиков решили сообща купить игрушечный вертолет но одного из них не было ?? собой денег один из его товарищ оплатил 12 руб. второй 18 руб. в тот же вечер Он отдал Им 10 руб. как надо разделить эти деньги
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мальчику заплатившему 12- 2 рубля мальчику заплатившему 18-8 рублей
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