Тренируясь , он сможет научиться летать без ног и снова стать полноценным летчико?? , им овладела ЖАЖДА жизни и деятельности. замените книжное слово "жажда" стилистически нейтральным синонимом.
Русский язык
Тренируясь , он сможет научиться летать без ног и снова стать полноценным летчико?? , им овладела ЖАЖДА жизни и деятельности. замените книжное слово "жажда" стилистически нейтральным синонимом.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тренируясь, он сможет научиться летать без ног и снова стать полноценным летчиком, им овладело стремление к жизни и деятельности.
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