4 целых 1/5 переведите пожалуйста в десятичную дробь
Математика
4 целых 1/5 переведите пожалуйста в десятичную дробь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 1/5= 21/5=21:5=4,2
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