Выпиши из предложения 3 словосочетания и предложения в горных лесах живет весёлое эхо
Русский язык
Выпиши из предложения 3 словосочетания и предложения в горных лесах живет весёлое эхо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Веселое эхо. горных лесах. живет эхо
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Срочно помогите пж: Придумайте на подобии этого Администратор-министр в аду Б??лалайка-собака для бала Балда-Согласие на бал
Українська мова
Литература
Помогите пожалуйста! Напишите ответ 5-7 предложений "В чем сложность взаимоотношений между взрослыми и детьми?" На основе рассказов "Цифры" и...