Выпиши из предложения 3 словосочетания и предложения в горных лесах живет весёлое эхо

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Выпиши из предложения 3 словосочетания и предложения в горных лесах живет весёлое эхо
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Гость:
Веселое эхо. горных лесах. живет эхо
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