Ребята! Помогите пожалуйста! Очень-очень надо к понедельнику! Выполните умножение: а) (а - 5) (а - 3); б) (5х + 4) (2х - 1); в) (3р + 2с) (2р + 4с) ; г) (6 - 2) (b^2 + 2b - 3). • 2. Разложите на множители: а) х (х - у)...

Алгебра

Ребята! Помогите пожалуйста! Очень-очень надо к понедельнику! Выполните умножение: а) (а - 5) (а - 3); б) (5х + 4) (2х - 1); в) (3р + 2с) (2р + 4с) ; г) (6 - 2) (b^2 + 2b - 3). • 2. Разложите на множители: а) х (х - у) + а (х - у) ; б) 2а - 2b + са - сb. 3. Упростите выражение 0,5х (4х^2 - 1) (5х^2 + 2). 4. Представьте многочлен в виде произведения: а) 2а - ас - 2с + с^2; 6) bx + by - х - у - ах - ау. 5. Бассейн имеет прямоугольную форму. Одна из его сторон на 6 м больше другой. Он окружен дорожкой, ширина которой 0,5 м. Найдите стороны бассейна, если площадь окружающей его дорожки 15 м2.

Автор: Гость