Запишите предложения, подчеркните числительные как члены предложения. К какому р??зряду по значению относятся числительные в данных предложениях? Вот текст: 1) "Двенадцать месяцев"- сказка С.Я. Маршака 2) Пятью пять-двадцать п...
Русский язык
Запишите предложения, подчеркните числительные как члены предложения. К какому р??зряду по значению относятся числительные в данных предложениях? Вот текст: 1) "Двенадцать месяцев"- сказка С.Я. Маршака 2) Пятью пять-двадцать пять. 3) Шестнадцать делится на два. 4) Древние греки отмечали дни рождения своих богов двенадцать раз в год. 5) Россия- первая в освоении космического пространства. 6) Юрий Гагарин- первый в мире космонавт. 7) Восмое марта- Международный женский день.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. двадцать 2. все предложения с числительными 3 шестнадцать 4 двадцать Знаю ответ только на 4(
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите задачу из двух городов выехали два автобуса один ехал со скоростью 40км в час а другой с 30км в час их время 4ч найти их все расстояние??пом...
Алгебра
Ребята! Помогите пожалуйста! Очень-очень надо к понедельнику! Выполните умножение: а) (а - 5) (а - 3); б) (5х + 4) (2х - 1); в) (3р + 2...
Английский язык
Русский язык