Запишите предложения, подчеркните числительные как члены предложения. К какому р??зряду по значению относятся числительные в данных предложениях? Вот текст: 1) "Двенадцать месяцев"- сказка С.Я. Маршака 2) Пятью пять-двадцать п...

Русский язык

Запишите предложения, подчеркните числительные как члены предложения. К какому р??зряду по значению относятся числительные в данных предложениях? Вот текст: 1) "Двенадцать месяцев"- сказка С.Я. Маршака 2) Пятью пять-двадцать пять. 3) Шестнадцать делится на два. 4) Древние греки отмечали дни рождения своих богов двенадцать раз в год. 5) Россия- первая в освоении космического пространства. 6) Юрий Гагарин- первый в мире космонавт. 7) Восмое марта- Международный женский день.

Автор: Гость