Номер 65 помогите ну пожалуйста пожалуйста пожалуйста
Окружающий мир
Номер 65 помогите ну пожалуйста пожалуйста пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3. снег растаял превратился в воду. около 100 милилитров комнатная температура, 27-28 град кроме снега на дне банки оказался осадок из песка и земли
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